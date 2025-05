Bocciofila Bernardo Rossi travolta dalla Beinettese Cuneo nei playout A2 ovest

Pesante sconfitta (20-4) per la bocciofila ’Bernardo Rossi’ di Fossone nella quarta partita dei playout del campionato di A2 ovest in casa della capolista Beinettese Cuneo. Gara da dimenticare per i carraresi che dopo la sconfitta iniziale di Lido Clerici nel combinato (25-19) e due pareggi nella coppia e nell’individuale, 8-8 e 7-7 rispettivamente con Tiziano Micheli-Mirco Bacigalupo (nella foto) e Mauro Levaggi, riescono a vincere solo la 12ª e ultima partita con Carlo Galletti nell’individuale (10-11). Nel mezzo ci sono 8 sconfitte: perdono Carlo Galletti-Marco Musante-Edoardo Bacigalupo nella terna (11-4); Edoardo Bacigalupo-Mirco Bacigalupo nella staffetta (43/54-20/38); Lido Clerici e Tiziano Micheli entrambi nel tiro di precisione (rispettivamente 17-10 e 10-5); Edoardo Bacigalupo nel tiro progressivo (38/46-20/44); Lido Clerici-Mirco Bacigalupo (sost. Edoardo Bacigalupo) nella coppia (11-4); Tiziano Micheli-Edoardo Bacigalupo nell’individuale (9-6); Mauro Levaggi-Paolo Vatteroni-Enrico Ferrari (sost. Marco Musante). La netta sconfitta fa scivolare i carraresi all’ultimo posto della classifica pregiudicando la salvezza che adesso dovrà essere conquistata nelle ultime due giornate.

ma.mu.