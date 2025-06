Bocciofila Morrovalle e Castelfidardo alle final four per lo scudetto bocce

Le squadre Miami srl Morrovalle nel settore femminile e Castelfidardo nel settore juniores sono le due formazioni marchigiane qualificate alle final four che assegnano gli scudetti delle bocce (maschile, femminile e juniores) nell’ultimo weekend di giugno a Campobasso. Si tratta di un altro grande traguardo per la Bocciofila Morrovalle del presidente Luca Scocco. La squadra femminile della società, sponsorizzata da Miami srl, si è qualificata per la final four che assegnerà lo scudetto. Un traguardo sensazionale per la Bocciofila Morrovalle che nella scorsa stagione ha conquistato lo scudetto juniores e che quest’anno ha la chance di fare il bis, stavolta con la squadra femminile, nelle finali in programma nel weekend 28-29 giugno a Campobasso.

Un grande cammino quello della squadra allenata da un tecnico d’eccezione come Enrico Castagna che dopo aver vinto le selezioni regionali, si è imposta nel decisivo turno di playoff alle molisane de La Torre Vinchiaturo in un doppio confronto senza storia. La squadra di coach Castagna, accompagnata dai dirigenti Roberto Ciucci e Stefano Micucci, è composta dalla capitana Jenny Bartolacci e dalle altre atlete Marina Braconi, Ilaria Capponi, Ombretta Centioni, Sara Codoni, Giulia Gazzoli e Sofia Pistolesi. Un mix tra giovanissime ed esperte che è risultato perfettamente assortito e vincente. Pistolesi e Capponi, già protagoniste lo scorso anno nella vittoria dello scudetto juniores, puntano al bis con la squadra femminile. Braconi, ex campionessa d’Italia e campionessa regionale in carica, punta invece ad aggiungere un altro titolo nel suo già straordinario palmares. Le altre componenti della rosa sono invece pronte a dare il loro contributo come hanno sempre fatto nel corso dell’anno. Per la Miami srl Morrovalle l’appuntamento è quindi per la final four di fine giugno a Campobasso per completare un lavoro fin qui perfetto.