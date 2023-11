Body building. Donati a caccia del Mondiale

Da San Giovanni alla conquista dell’America. Per il sangiovannese Davide Donati classe 1971 è ufficialmente cominciato il conto alla rovescia per la gara più importante del mondo di bodybuilding Natural, il "Natural Olympia", che si terrà a Las Vegas dal 9 al 12 novembre e dove parteciperanno oltre 400 atleti. La categoria di Donati è la "Grand Master Pro Over 50 anni", dove si confronterà con i migliori 30 atleti al mondo di natural bodybuilding professionisti. Il campione sangiovannese lo scorso 13 ottobre ha conquistato un prestigioso terzo posto nella categoria "Master Over 40 Professionisti" ai campionati europei tenutisi a Monaco di Baviera, grazie ai quali ha conquistato l’accesso proprio al Natural Olimpya. La sua preparazione parte da un anno prima con duri allenamenti in sala pesi. Il capitano della Nazionale Italiana NBFI non è nuovo a certe competizioni, già in passato ha partecipato a importanti eventi del genere conquistando risultati sempre prestigiosi.

Massimo Bagiardi