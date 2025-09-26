Bologna, Chico ora è anche il capitano. Balsemin: "Il nostro gruppo sta crescendo"

Buona la prima avanti con la seconda. Un test tira l’altro in casa Emil Banca Bologna. All’esordio stagionale, i ragazzi di Andrea Balsemin hanno affrontato e battuto Pieve 38-17 nel derby tra le due bolognesi.

Subito confronto amarcord per Andrea Balsemin e per il vice Matteo Taddia, che hanno affrontato la squadra dove sono cresciuti. Per il nuovo capoallenatore del Bologna poi è stato un confronto in famiglia, visto che il padre Adriano è il presidente proprio del Pieve.

"E’ stato un positivo punto di partenza – commenta Balsemin –. Buona attitudine in campo, determinazione da parte di tutti, devo dire bravi ai ragazzi che si stanno impegnando giorno dopo giorno in allenamento. Abbiamo tanto da lavorare, ma si parte dalle cose positive fatte in campo e dall’attitudine dimostrata. Il nostro precampionato prosegue sabato in trasferta, nella seconda amichevole il Noceto, formazione di serie A e poi chiuderemo la prossima settimana a Villadose nel triangolare con la locale formazione di serie B e il Badia formazione che partecipa alla serie A".

Nel derby con Pieve a imporsi sono stati il neocapitano Josè Ignacio Chico Cistola e compagni. Buoni gli esordi di Mattia Baratta, Vittorio Baseggio, Simone De Angelis e Cristiano Salvi, ma anche la crescita di tanti giovani come Anas Bompani Lakhraki, Tommaso Boschetti, Tommaso Covili, Filippo Morelli, Alessandro Pagnini, Diego Catilin Radu e Giorgio Venturi.

Bologna e Pieve hanno fatto tanto movimento, con una gioco brioso, ma al tempo stesso efficace. Nel Bologna sei le mete messe a segno realizzate da Salvi, Morelli, Pagnini-Baratta insieme con Pagnini, Priola, Pancaldi oltre a 4 trasformazioni di Chico.

Per Pieve invece punti realizzati da Marchesini, Roncarati, Tassinari con una meta a testa oltre a una trasformazione di Rosso. Pieve che a sua volta in questo weekend sarà in ritiro a Montebelluna con amichevole finale con la squadra locale, test utile per provare gli schemi offensivi.

Ultimo test prima dell’inizio del campionato sarà infine il 4 ottobre allo Sgorbati di Pieve di Cento contro i Cavalieri Prato.