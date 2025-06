Bologna Cricket Club in semifinale: sfida decisiva contro Venezia al centro sportivo Dozza

Il Bologna Cricket Club, che da alcune stagioni è entrato a far parte della grande famiglia della Sef Virtus di cui è presidente Cesare Mattei, conquista un posto tra i primi quattro club italiani. E ha la possibilità concreta di accedere anche alla fine di Milano, dal momento che la semifinale, in programma oggi a partire dalle 11, si giocherà sul campo di casa, al centro sportivo Dozza, in via Romita 2/6. Nell’altra semifinale, invece, confronto tra Brescia e Milano, con Milano che, appunto, avrebbe la possibilità poi di ospitare la finale tricolore.

Ma partiamo con ordine, prima di approdare alla semifinale. Nel quarto di finale, il Bologna Cricket Club del presidente Abul Khayer supera 261-115 il Latina. Bologna si ritrova davanti alla stessa formazione laziale che aveva fatto male, un anno fa, nel T 20. La formazione delle Due Torri è la stessa della stagione precedente, giovane e piena di entusiasmo.

Vince il toss e sceglie di andare in battuta. Arriva 96 punti di Haseeb Khan (not out), gli 80 di capitan Kumar Ankush e ce ne sono 20 di Safqan. In totale sono 261 punti. Una volta al lancio si scatena Faizan Hussain, che ottiene cinque eliminazioni. Tre portano la firma di Yaseen: Latina si ferma a 115 punti totali e Bologna vola in semifinale.

E adesso il confronto con Venezia (l’accesso al campo sarà rigorosamente gratuito) contro una squadra che, nel turno precedente, è stata capace di eliminare un’altra formazione capitolina in trasferta.

La semifinale conquistata dalla costola della Sef Virtus non è l’unica notizia positiva per Bologna. Arriva la conferma, per Davide Gubellini, che sarà ancora il delegato regionale del cricket per l’Emilia-Romagna.