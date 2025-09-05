Bologna e Virtus, impatto da 103 milioni. I due club rendono più appetibile la città

Bologna e Virtus fanno ricca la città. Ma non si parla in questo caso di risultati sportivi, quelli eccellenti ottenuti specialmente in tempi recenti sul campo, bensì del forte impatto economico e sociale che hanno avuto nel tessuto cittadino.

A testimoniarlo, i dati e i numeri emersi dallo studio proposto da StageUp, società di ricerche e consulenza che dall’inizio del nuovo millennio supporta i player operanti nei mercati dello sport, della cultura e dello spettacolo, che ha rilevato come, nella stagione 24/25, l’attività di Bologna Fc 1909 e Virtus Pallacanestro verso i cittadini consumatori dello spettacolo sportivo ha prodotto un impatto economico totale di 103 milioni di euro sulla città metropolitana di Bologna.

Numeri notevoli che "dimostrano in modo inequivocabile la rilevanza dello sport professionistico come attivatore della comunità bolognese da un punto di vista economico, turistico, comunicazionale e sociale", dice il presidente di StageUp, Giovanni Palazzi che, in occasione di Farete, ha presentato i risultati della ricerca.

Uno studio, quello di StageUp, che ha preso in esame il solo modello di business B2C, analizzando le spese di spettatori e fan per ticketing, trasporti, merchandising, ristorazione, pernottamento e turismo, legati sia alle partite giocate in città dai rossoblù e dalle V nere nelle diverse competizioni (italiane e continentali) e sia più generalmente collegate all’attività delle due società.

"E’ un traguardo che non è arrivato per caso, ma grazie agli investimenti delle proprietà, della capacità dei manager, degli importanti risultati sportivi ma, soprattutto, della passione dei cittadini per i due club e in generale per lo sport da vedere e praticare, che diventa un’energia vitale che trasforma la città, creando valore tangibile e costruendo un futuro condiviso".

Cifre alla mano, dell’impatto economico complessivo di 103 milioni di euro, 74,4 sono stati generati dal Bologna e 28,6 dalla Virtus, comprendendo il cosiddetto impatto diretto, pari a 44,6 milioni (relativo alle spese, come l’acquisto dei biglietti, direttamente sostenute da spettatori, tifosi, turisti e squadre ospiti), che quello indiretto (legato ai ricavi generati su fornitori e distributori) e indotto (derivante dall’incremento di reddito e consumi).

Sulla base dei dati dello studio, inoltre, l’effetto economico generato dall’attività dei due club è pari al 10 per cento della ricchezza indotta dal turismo sulla città e ha generato un impatto occupazionale equivalente pari a 1.300 lavoratori. Assieme al presiedente di StageUp Palazzi, presenti anche l’ad del Bologna Claudio Fenucci; il dg della Fondazione Bologna Welcome, Patrik Romano, e il ceo della Virtus Marco Comellini, che ha enfatizzato la centralità dei club come canale comunicativo in Italia e in Europa per promuovere la città, rilasciando anche un aggiornamento sulla situazione sponsor delle V nere per la prossima Eurolega.

"Olidata, come sapete, ci accompagnerà in campionato, per l’Europa siamo invece ancora alla ricerca di un partner che creda nella nostra progettualità e che ci dia una visibilità ancor più ampia. Cerchiamo qualcuno che abbia voglia di affiancarci in quello che è un cammino particolarmente ambizioso per i prossimi tre anni".