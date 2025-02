Bowling: mandrake, 2001 e galeone in nazionale. Caiti, Primavera, Zannini e Celli vestono l’azzurro

Alcuni bolognesi convocati per i raduni in previsione delle manifestazioni europee: campionati europei juniores come sempre in calendario a Pasqua; coppa del Mediterraneo a maggio; campionati europei maschili a giugno. Si tratta di Giada Caiti dell’Asd 2001 e di Elisa Primavera del Bowling Club Galeone Mgl Service Gas Tutte in pista per il raduno di Ciampino, seguito poi da quello del 26/27 aprile alla Martesana e del 24/25 maggio a Vicenza. In pista anche Sveva Zannini dell’Asd Mandrake per il raduno di domani e domenica al bowling di Lucca e per i campionati europei juniores di Sansun in Turchia.

Massimiliano Celli del Bowling club Galeone Mgl service gas in prova il 26/27 aprile alla Martesana che per il 24/25 maggio a Vicenza.

Seconda prova regionale riservata ai senior al bowling di Ronta (Cesena) Un centinaio di atleti, suddivisi in tre fasce d’età maschili ed altrettante femminili, si sono dati battaglia sulle piste del centro cesenate. I risultati: nella fascia A primo posto per Luana Viani, Asd 2001 con 1.097 birilli. Nella fascia B primo posto per Fabrizio Donini, Asd Mandrake, con 1.439 birilli. Nella fascia C seconda piazzi per Danilo Catani, Asd 2001, con 1.234 birilli e terza piazza per Vito Vaglia, Asd Mandrake, con 1.216 birilli. I campionati italiani si giocheranno dal 24 al 27 aprile nei tre bowlings romani di Ciampino, Tiam di viale Regina Margherita e Brunswick dell’Acqua Acetosa.