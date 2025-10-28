Box, ai campionati italiani disputati sul ring di chianciano terme. La “Pugilistica Bertola“ conquista una medaglia di bronzo con la giovane Mia Paita

Ring nazionale per gli Under 17 della Pugilistica Carrarese “Enrico Bertola“ che a Chianciano Terme, nel senese, hanno partecipato ai campionati italiani di categoria, riservato ai giovani pugili nati nel 2009 e 2010, con match sulla distanza delle tre riprese da due minuti ciascuna. La prima a salire sul quadrato è Sophia Pam Terenzoni (classe 2009, kg 52) non fortunata nel sorteggio che nei quarti la abbina alla siciliana Gaia Calabretta (37 match all’attivo contro i soli 3 della apuana). La gialloazzurra non compie il miracolo ma comunque regge il confronto ed esce a testa alta, portando a termine tutte e tre le riprese.

A causa del ritiro della avversaria laziale nei quarti, Mia Paita (classe 2010, kg 57) passa direttamente in semifinale dove trova la esperta ligure Amelia Zamana che fa terminare il match prima del limite. Per la Paita è comunque un onorevole bronzo. Paita e Terenzoni sono allenate da Michele Terenzoni.

Per la categoria maschile è salito sul ring Vittorio Prencipe (kg 52, allenato da Cristian Prencipe) che esce ai quarti contro il forte pugile siciliano Jordan Platania. Il match è stato combattuto sul filo del rasoio fino all’ultimo ed è stata necessaria la revisione del verdetto per determinare il vincitore.

Soddisfatti i due tecnici: "I ragazzi si sono allenati incessantemente per tutta l’estate e sono arrivati in piena forma ai campionati mostrando tutte le loro capacità. Siamo consapevoli di avere affrontato pugili della nazionale con tanta esperienza. Per noi è già stato un grande successo rappresentare la Toscana ai campionati Italiani".

