Boxe A CarraraFiere. Semifinale tricolore per Matteo Petriccioli contro Alex Ferramosca

Si terrà il 5 ottobre nel padiglione B di CarraraFiere, il match professionistico tra lo spezzino Matteo Petriccioli (nella foto, Pugilistica Carrarese) e il pratese Alex Ferramosca (Boxe Mugello), semifinale dei Super Gallo. Il match si combatterà sulla distanza delle otto riprese da tre minuti ciascuna, all’interno del 76° Memorial “Enrico Bertola“ e il 27° trofeo “Enrico Salomoni“.

Petriccioli si presenta all’importante appuntamento (in caso di successo ci sarebbe una finale per un titolo italiano che a Carrara manca da oltre 50 anni, quando sul ring c’era Piero Cerù) con un curriculum da Dilettante di 14 incontri vinti, 4 pareggiati e 21 sconfitte; mentre da professionista ha al suo attivo 6 incontri con 4 vittorie e 2 sconfitte.

Petriccioli entra nel mondo della boxe a 17 anni, dopo una esperienza non esaltante nel calcio, ruolo portiere. Gli studi lo costringono a frequentare la palestra solo per un poco di pesistica, fino a quando decide di praticare quella boxe che lo aveva sempre affascinato e a 18 anni arriva il primo combattimento tra i Senior. Allenato da Cristian Prencipe, il suo colpo preferito è il gancio destro.

Ferramosca è stato in nazionale dal 2004 al 2012; nella categoria è stato campione italiano nel 2003, 2005 e 2009; da professionista ha disputato 9 match, ottenendo 7 vittorie e 2 sconfitte).

ma.mu.