Boxe A livello nazionale e regionale. Incarichi di prestigio per 4 componenti della Pugilistica Bertola

Quattro incarichi di prestigio, regionali e nazionali, per la Pugilistica Carrarese ’Enrico Bertola’. Il responsabile del settore giovanile, Michele Terenzoni, è stato confermato responsabile regionale della gym boxe, la specialità del pugilato dove il contatto è controllato, ed è anche stato nominato nella Commissione tecnica nazionale. Il direttore sportivo gialloazzurro Franco Franchini entra nella Ctr, la Commissione tecnica regionale di nuova emanazione, fortemente voluta dallo stesso Franchini e posta di recente all’attenzione del presidente nazionale della Fpi (la federazione di pugilato) Flavio Ambrosi, che ne ha decretato la costituzione. La nuova commissione tecnica regionale avrà competenza sugli eventi della ’noble art’ in Toscana e lavorerà con la Ctn nazionale per quanto riguarda regolamenti da proporre al Consiglio federale nazionale. Massimiliano Polidori, insegnante della sede distaccata di Prato, è invece stato nominato vice coordinatore regionale del settore giovanile, mentre Claudia Franchini (nella foto), insegnante, consigliera e segretaria della sede di Carrara, è stata nominata componente del settore giovanile regionale. "Quattro persone con incarichi importanti nello stesso quadriennio, non era mai successo", dice con soddisfazione il ds Franchini.

ma.mu.