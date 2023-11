Boxe - Alla Pugilistica lucchese si presenta anche un nuovo libro su Marciano. La città capitale del pugilato. Tricolori "elite»: fasi regionali

Ci sarà anche l’ex campione del mondo dei pesi medi "junior", Rocky Mattioli. Lucca capitale della boxe per questo fine settimana, a partire da domani, con le fasi regionali dei campionati italiani "Elite" che saranno organizzati dalla Pugilistica nei locali di via Barbantini. I migliori pugili della Toscana si raduneranno, quindi, nella sede della storica società pugilistica, situata nella zona dell’ex ospedale "Campo di Marte", per giocarsi un biglietto di accesso alle fasi nazionali dei tricolori che si disputeranno dal 9 al 15 dicembre a Roma.

Questa manifestazione sarà anche luogo di incontro tra sport e cultura: il pubblico avrà, infatti, modo di visitare il museo del pugilato – curato dal direttore sportivo della Pugilistica Lucchese, Maurizio Barsotti – , che ha già ottenuto il plauso dagli addetti del settore che lo hanno definito tra i più importanti reliquiari della nobile arte in Italia. Ma questa non sarà l’unica celebrazione della cultura sportiva di questi campionati che vedranno anche la presentazione di "Rocky Marciano", il nuovo libro di Dario Ricci, noto giornalista sportivo di Radio24 e Sole 24 Ore, dedicato allo storico campione italo-americano nel centenario della sua nascita. Partenza, dunque, alle 21 di domani sera per la prima fase di questi campionati che, ancora una volta, preannunciano un grande spettacolo.

L’azione ripartirà sabato 11, alle 15, con la presentazione del libro dedicato al viaggio attorno al mito di Rocky Marciano, cui prenderanno parte l’autore, Dario Ricci e l’ex campione mondiale dei pesi medi "junior", Rocky Mattioli. Subito dopo prenderà il via la seconda giornata di questi campionati regionali che si concluderanno con le finali che inizieranno alle 17 di domenica 12 novembre.

A prendere parte a questo appuntamento ci saranno anche due pugili "élite" di casa: il 60 chilogrammi Alessandro Gatti e il 71 chilogrammi Achraf Lekhal, reduce dall’argento conquistato un mese fa ai campionati italiani Under 22. Oltre a loro, ci sarà la possibilità di vedere sul ring anche numerosi altri pugili lucchesi che disputeranno incontri fuori torneo su un palcoscenico di alto calibro.

