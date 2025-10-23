Boxe. Boracchini e Pizzo protagonisti al Torneo "Alberto Brasca»

Nuova edizione ricca di soddisfazioni quella del Torneo "Alberto Brasca", svoltosi all’Accademia Pugilistica Fiorentina, per la Pugilistica Sanseverino Scardigli Empoli. Salita sul ring con sei atleti, infatti, il team di Pontorme ha portato a casa due vittorie. Una è arrivata grazie al ‘solito’ Cristian Boracchini, che ha conquistato per la terza volta consecutiva il torneo nella categoria Elite 70 kg battendo Fabio Skuqi della Pugilistica Pratese, e ricevendo anche il premio come miglior pugile della manifestazione. Il secondo successo porta invece la firma di Augusto Marcello Pizzo, che si è imposto per la prima volta tra gli Under 19 65 kg con una prova di grande maturità e determinazione. Grazie ad una boxe di rimessa spumeggiante, intelligente e spettacolare, ha avuto la meglio di un avversario coriaceo come Giammarco Marzullo dell’Accademia Prato. Ottime prestazioni anche per Sebastian Barabasz, Niko Patrinostro e Ricky Bukri, che si sono fermati in semifinale dopo incontri intensi e ben combattuti. A testimoniare il grande lavoro fatto da tecnici di grande esperienza come Luigi Ermini, Marcello Marchese, Massimo Mitolo e Andrea Scardigli. Fondata il 24 novembre 1977 con il nome Boxe Empoli, la società è tornata nel settembre 2006 nella sua storica sede di Pontorme, dove tutto ebbe inizio. Oggi la Pugilistica Sanseverino Scardigli Empoli rappresenta una realtà solida e in continua crescita, impegnata a formare nuove generazioni di pugili e a tenere viva la lunga tradizione del pugilato empolese.

Si.Ci.