Boxe - Campionati europei Under 19. Pugilistica, Mencaroni: debutto ok

Buona la prima. Si potrebbe dire così. Debutto vincente per Sasha Mencaroni, della Pugilistica Lucchese, ai campionati europei Under 19, ad Ostrava, nella Repubblica Ceca, città famosa per aver dato i natali all’ex numero uno del mondo di tennis, Ivan Lendl. Il diciottenne pugile lucchese ha combattuto contro il georgiano Nika Tavshavadze nella categoria 55 chilogrammi nella manifestazione che regalerà i titoli continentali di categoria all’"Arena Cerna Louka", edizione 2025 della rassegna europea giovanile di boxe.

L’allievo di Giulio Monselesan ha condotto un bel combattimento, vincendo nettamente le prime due riprese e gestendo il match nella terza, mantenendo, in questa maniera, il vantaggio accumulato. Adesso Mencaroni è qualificato per i quarti di finale e ha tutte le possibilità di andare avanti in questa prestigiosa avventura.

Intanto Alessandro Gatti, lucchese ed ex Pugilistica, ha coronato il sogno di diventare professionista. A Bali, Gatti ha incrociato i guantoni e vinto contro l’atleta di casa Muhammad Firdaus. Gatti, che ha iniziato il suo percorso sportivo alla Pugilistica Lucchese, mantenendo, tutt’ora, uno stretto legame con il maestro Giulio Monselesan, ha sul suo curriculum tre titoli di campione toscano "élite" dei pesi leggeri. Speriamo sia l’avvio di una carriera tra i professionisti per lui, seguito da Dan Chapman, ex pugile anglosassone che ha vinto 15 titoli del Galles e vanta pure una partecipazione olimpica.