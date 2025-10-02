Boxe. Casciana Terme scopre in piazza il pugilato. E la vittoria va al padrone di casa Manuel Pieri

Era la prima volta per Casciana Terme ed è stato un grande successo. Il paese ha vissuto una giornata all’insegna del pugilato che per la prima volta è stato ospitato in piazza Garibaldi. Una bella riunione che è stata una partecipata festa di sport che ha coinvolto tutto il paese. Casciana Terme ha celebrato infatti il suo beniamino, Manuel Pieri, che è stato protagonista del match clou del cartellone. Manuel, nella categoria fino a 76 chilogrammi, ha affrontato il paraguaiano Heinrich Caceres in un incontro in cui i protagonisti non si sono risparmiati, infiammando la platea. Netta la vittoria del pugile cascianese ai punti e alla fine è scoppiata la festa con il pubblico che ha celebrato a lungo un Manuel raggiante. Pieri è alla seconda vittoria da professionista su altrettanti incontri ed è reduce da una carriera da dilettante di assoluto valore. Ha disputato una cinquantina di match, ha vestito la maglia della nazionale italiana calcando i ring di tutta Europa (Albania, Francia, Spagna e Belgio) e ha conquistato per tre volte il titolo di vice campione italiano. Ora con una serie di vittorie vuole puntare al titolo italiano professionistico nella sua categoria. Fa parte della colonia Conti Cavini che ha allevato grandi pugili nella storia recente. L’organizzazione, curata in ogni dettaglio, è stata dell’Asd New Fit di Calcinaia con il patrocinio e il contributo dell’amministrazione comunale di Casciana Terme-Lari e della Pro Loco di Casciana Terme. Prima degli incontri il sindaco Paolo Mori e il vice e assessore allo sport Enrico Fatticcioni hanno sottolineato il valore di un’iniziativa che consolida il ruolo del territorio cascianese come capitale dello sport al termine di un’estate ricca di eventi e di iniziative tutte di successo.

Ora l’obiettivo è ospitare un altro incontro di Manuel Pieri all’inizio della prossima estate.