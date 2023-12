Boxe, chiusura col botto. L’ultima riunione del 2023

Non è ancora tempo di vacanze natalizie per Ferrara Boxe, che prima di chiudere un 2023 ricco di soddisfazione radunerà gli appassionati di pugilato nella palestra di via Bologna 306 per una riunione estremamente interessante. L’appuntamento è fissato per domenica prossima nella casa di Ferrara Boxe, dove il maestro Croce e i suoi collaboratori organizzeranno ben 10 incontri. Partiamo dalla categoria Elite, la più importante, con tre match che si profilano incerti ed emozionanti: Diego Chioatto (Ferrara Boxe)-Massimo Bonzagni (Circolo Arci-Uisp Ravarino), Victor Ciobu (Ferrara Boxe)-Andrea Bolognese (Pugilistica Comacchiese), Claudio Pazi (Ferrara Boxe)-Luca Canteri (Pugilistica Veronese Ruga). La manifestazione si aprirà con gli incontri delle giovanissime Chiara Roveggio e Gaia Novelli di Ferrara Boxe che incroceranno i guantoni con due atlete di Boxe Albignasego. A seguire, Rosalinda Forzano (Pugilistica Padana) se la vedrà con Elena Congiu (Boxe Albignasego). E poi ancora spazio a Luigi Balzano (Sempre Avanti)-Zoran Suljic (Pugilistica Padana), Emma Baruchello (Ferrara Boxe)-Emma Malacarne (Pugilistica Veronese Ruga), Electra Mormando (Ferrara Boxe)-Alessia Banditelli (Boxe Le Torri) e Tamrat Ricciuti (Ferrara Boxe)-Giulio Lo Votrico (Boxe Le Torri). Intanto, lo scorso weekend si sono disputati i campionati italiani Assoluti. Pietro Ciaglia (60 kg) si è fermato agli ottavi di finale, mentre Emanuele Molaro (67 kg) ha battuto Elia Gironelli per poi arrendersi ai quarti ad Achraf Lekhal.