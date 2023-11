Boxe. Commodo stacca il pass per i nazionali. Borgogni: "Sono davvero soddisfatto»

Sono arrivati grandi successi per la Boxe Siena Mens Sana. Alessandro Commodo ha conquistato la Toscana ai Campionati Italiani Assoluti, che sono andati in scena a Lucca. Davvero ottima la prestazione dell’Elite 92 chilogrammi biancoverde che ha portato a casa un grande successo. Vincendo, Commodo ha staccato il pass per partecipare alle fasi nazionali che sono in programma a dicembre a Chianciano Terme. Da Carrara, invece, hanno risposto i tre giovanissimi pugili biancoverdi con un bel tris di vittorie conseguite in occasione degli interregionali. Alessandro Bramerini, junior categoria 60 chilogrammi, la punta di diamante del maestro Borgogni, ha battuto l’avversario della Boxe Giuliano, Lorenzo Fedi. Il giovane atleta biancoverde ha così portato il suo palmares personale a trentuno incontri, confermandosi, ancora una volta, un ottimo prospetto con ampi margini di crescita. Bene anche il suo compagno di squadra, Duccio Turano, categoria Schoolboys 60 chilogrammi, che ha superato il padrone di casa, Samuel Trentarossi; a fargli compagnia Simone Manetti, categoria Elite 70 chilogrammi, che ha conquistato il podio vincendo contro l’emiliano Ryan Asllani. Tre ottimi risultati che sono andati ad aggiungersi, come detto, al successo di Alessandro Commodo. "Sono molto soddisfatto – ha commentato il maestro David Borgogni –: stiamo parlando di ragazzi molto giovani e questo è forse l’aspetto più positivo perché, nonostante i successi già ottenuti finora, abbiamo ancora molto margine di miglioramento". "Sono sicuro che – ha poi aggiunto Borgogni – che lavorando con costanza e tenacia, possiamo raggiungere traguardi davvero importanti".