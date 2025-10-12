Boxe, delusione nel match che valeva la cintura tricolore. Licata, doccia fredda. Il titolo va a De Filippo

L’imbattibilità di Antonio Licata si interrompe a Rezzato, nel giorno più importante della sua carriera da professionista. Il sogno del pugile di Ferrara Boxe di strappare la cintura tricolore dei pesi welter a Michele De Filippo si infrange al nono round, quando l’arbitro Migliore decide di mettere la parola fine ad un match che l’atleta pugliese aveva ormai saldamente nelle mani. Per Licata – che nel corso dell’ottava ripresa ha incassato un duro colpo che gli ha provocato la frattura della mandibola compromettendone di fatto la competitività negli ultimi round – è una grande delusione, un ko difficile da digerire ma dal quale dovrà avere la forza di ripartire. Del resto, a 26 anni (De Filippo ne ha otto in più) c’è tutto il tempo per fare tesoro degli errori commessi e diventare il welter più forte d’Italia.

Eppure, a Rezzato l’approccio era stato più che promettente per l’allievo di Roberto Croce. Le cose migliori, Licata le mostra proprio in avvio: nel primo round va a segno con un preciso gancio sinistro che costringe l’avversario a mettere il ginocchio a terra. Il ferrarese dà l’impressione di poter comandare l’incontro, ma non riesce a dare continuità alla propria azione. Subendo la pressione di De Filippo, un picchiatore che va a nozze nella corta distanza. Licata non molla, però il suo pugilato si vede soltanto a sprazzi. L’inerzia è favorevole al pugliese, ma alla settima ripresa la situazione è ancora in sostanziale equilibrio. Il maestro Croce sprona il suo allievo, però all’ottavo round è De Filippo a prendere l’iniziativa colpendo la mandibola di Licata. L’incontro di fatto finisce qui, con l’arbitro Migliore che saggiamente interrompe il match nel corso della nona ripresa.

Per Licata e il suo staff adesso è il momento di leccarsi le ferite e interrogarsi sui motivi della sconfitta. De Filippo si è rivelato un osso durissimo, ma la netta sensazione è che un Licata al top della condizione psico-fisica sarebbe riuscito a spuntarla.

Stefano Manfredini