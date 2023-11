Boxe. Domenica sul ring in via Bologna. Dario Sapone debutta tra i Pro

Non c’è solo Antonio Licata nei pensieri di Ferrara Boxe, che domenica a partire dalle 16 nella palestra di casa in via Bologna 306 ospiterà una riunione che culminerà col debutto da professionista di Dario Sapone. Si tratta di un pugile campano di 27 anni con una lunga esperienza da dilettante, che ha deciso di fare il grande passo nella società della nostra città. "Sapone è un pugile che nel corso degli anni ha affrontato i migliori atleti italiani mettendoli spesso e volentieri in grande difficoltà – ricorda il maestro Roberto Croce –. Abbina un’ottima tecnica ad una buona potenza, è con noi da circa un anno e dopo aver effettuato qualche match da dilettante è pronto ad esordire da professionista. È un peso piuma che sogna di diventare campione italiano: è un percorso difficile, ma nella sua categoria la concorrenza non è tantissima e ci può provare. Attenzione però al debutto, perché si troverà di fronte un avversario insidioso. È vero che Aziz El Ghouiyal ha perso tanti incontri, ma è un pugile esperto che non va sottovalutato". Dunque, quello tra Sapone e l’atleta di origine marocchina sarà il match clou, ma in precedenza saliranno sul ring diversi atleti di Ferrara Boxe e Pugilistica Padana. Ecco il programma: Andrea Mantovani (Ferrara Boxe)-Christian Spinelli (Boxe Piovese), Leonardo Tedesco (Boxe Albignasego)-Zoran Suljic (Pugilistica Padana), Elena Congiu (Boxe Albignasego)-Rosalinda Forzano (Pugilistica Padana), Maks Bernatskyy (Ferrara Boxe)-Michael Hartmann (Team Bruzzese), Tamrat Ricciuti (Ferrara Boxe)-Giusuè Basso (Boxe Albignasego), Alex Shomali (Boxe Piovese)-Ali Valdevit (Pugilistica Padana), Diego Chioatto (Ferrara Boxe)-Davide Coste (Boxe Albignasego), Victor Ciobu (Ferrara Boxe)-Pietro Griggio (Boxe Albignasego), Claudio Pazi (Ferrara Boxe)-Moreno Caneva (Boxe Piovese).

s.m.