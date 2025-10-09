Boxe: dopo il successo di sei mesi fa, un duello tutto da vivere per l’atleta allenato da Croce. Cintura tricolore: domani Licata sfida De Filippo

Il titolo italiano ad interim conquistato a Ferrara sei mesi fa ha rappresentato il primo successo di spessore della carriera di Antonio Licata, che adesso è determinato a togliere ogni dubbio sul fatto che sia lui il peso welter più forte del nostro Paese. Lo dovrà dimostrare venerdì sera (diretta tv su Rai Sport intorno alle 21,50) al palasport Piccinelli di Rezzato, dove lo attenderà un Michele De Filippo pronto a tutto per riprendersi la cintura tricolore che aveva alzato al cielo meno di un anno fa a San Severo contro Andrea Fontana.

Licata e De Filippo dovevano incrociarsi lo scorso aprile al palasport di piazzale Atleti Azzurri d’Italia, ma un infortunio rimediato dal pugile pugliese pochi giorni prima dell’incontro impose un improvviso cambio di programma, con l’allievo di Roberto Croce che affrontò e sconfisse il romano Patrizio Moroni. Licata è comunque sempre stato consapevole di doversi confermare contro De Filippo, un atleta di 34 anni votato all’attacco che da quando è professionista ha ottenuto 12 vittorie – oltre la metà delle quali prima del limite – in altrettanti match.

Curiosamente lo stesso record di Licata: 12 successi su 12, e una tendenza a mettere al tappeto l’avversario di turno aumentata in maniera esponenziale negli ultimi due anni. Venerdì sera in provincia di Brescia quindi due atleti che interpretano il pugilato in maniera opposta si contenderanno il titolo italiano dei pesi welter: da una parte la tecnica e l’eleganza del longilineo Licata, dall’altra la potenza, il furore agonistico e l’abilità nella corta distanza di De Filippo. Chi la spunterà?

Per quanto riguarda gli altri professionisti di Ferrara Boxe, lo scorso weekend a Milano il superleggero Joseph Okoye si è arreso ai punti di fronte al quotato Cristinel Alexandru Bindar. Una sconfitta a testa altissima per l’atleta di origine nigeriana, che nonostante un problema alla spalla sul ring del Centro Pavesi ha dimostrato di che pasta è fatto e avrebbe meritato almeno il pareggio. Infine, sabato sera al Salone del Grano di Rovigo il supergallo Dario Sapone se la vedrà con Matteo Fiorini.

