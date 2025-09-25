Boxe Empoli a Barcellona: "Esperienza importante"

Un’antica stazione ferroviaria, trasformata oggi in spazio per eventi, ha fatto da suggestiva cornice in Spagna ad un weekend dove storia e sport si sono incontrati all’insegna del pugilato e dell’amicizia internazionale. Nell’Estación del Norte a Barcellona è andata infatti in scena la decima edizione del Torneig Internacional de l’Amistat, organizzato dalla federazione pugilistica catalana, che ha visto tra i protagonisti saliti sul ring anche due pugili empolesi della Boxe Empoli Sanseverino Scardigli: Giorgio Scardigli e Cristian Borracchini. Il primo ha incrociato i guantoni con l’inglese Austin McGregor, pugile già affacciatosi al professionismo, dando vita ad una prestazione davvero maiuscola. Con grinta, tecnica e grande determinazione Scardigli è infatti riuscito a imporsi, regalando alla società empolese una vittoria prestigiosa contro un avversario di grande valore. Dal punto di vista sportiva è invece andata meno bene al compagno di palestra Borracchini, uscito sconfitto dal match contro l’esperto Ayman Kharbouchi Karmoudi, al termine comunque di un incontro combattutissimo dalla prima alla terza ripresa. L’alfiere della boxe Empoli Sanseverino Scardigli ha dimostrato coraggio, determinazione e qualità, cedendo soltanto a un avversario di altissimo livello, ma lasciando il ring tra gli applausi.

Al di là dei meri risultati agonistici, però, per la Boxe Empoli questa è stata un’esperienza importante, la prima vissuta al di fuori dei confini nazionali, che conferma come la società di via Pontorme sia in grado di competere in un contesto internazionale prestigioso come questo torneo di Barcellona, divenuto negli anni vero e proprio punto di incontro per pugili provenienti da tutta Europa. "Siamo estremamente soddisfatti per questa bellissima esperienza – afferma il direttore sportivo, Giancarlo Piermaria –, così come siamo orgogliosi dei nostri due ragazzi, che hanno disputato entrambi dei grandi match. È stata sicuramente una cosa importante per la nostra società, ma che ha dato lustro anche a tutta Empoli".

Simone Cioni