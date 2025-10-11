Boxe Il Memorial Bertola e il Trofeo Salomoni si sono conclusi con 5 successi e 2 sconfitte. Bilancio positivo per la Pugilistica. Entusiasta il presidente Magnani
Bilancio molto positivo per la Pugilistica Carrarese “Enrico Bertola“ nei combattimenti per il 76° Memorial Enrico Bertola e per il...
Bilancio molto positivo per la Pugilistica Carrarese “Enrico Bertola“ nei combattimenti per il 76° Memorial Enrico Bertola e per il 27° Trofeo Enrico Salomoni, come da tradizione, organizzati dalla società di via Cattaneo del presidente Gualtiero Magnani e del ds Franco Franchini.
Dai sette match disputati sono arrivate cinque vittorie e due sconfitte, tutti combattimenti decisi ai punti. Per i colori gialloazzurri vincono Mihai Ionut Bogos contro Anton Dutchak (Bartolomei Pisa) nella categoria under 19, kg 60; Filippo Balletta contro Leonardo Isufaj (Spes Livorno) negli Under 17, kg 62; Irene Mariani contro Giada Viviani (Boxe Pietrasanta) negli Under 19, kg 54; Nicolò Astrini contro Simone Prota (Pugilistica Lucchese) nella Elite, 75 kg; Vittorio Prencipe contro Dennis Lebedenkho (Boxe Valenzana, Alessandria) negli Under 17, kg 51. Perdono invece Mattia Masala contro Ribak Savelli (Boxe Salvemini Livorno) negli Under 17, kg 63; Diego Astrini contro Karim Maaloui (Boxe Salvemini Livorno) negli Under 17, kg 60.
Disputato, ma nullo per ragioni anagrafiche, il match tra Devis Moscatelli (Carrarese) e Tommaso Salvetti (SPES Livorno) negli Under 17, kg 60. Elogi e complimenti alla Pugilistica Carrarese sono arrivati dall’assessore allo Sport Lara Benfatto, intervenuta alla premiazione, per l’organizzazione della kermesse, una delle prime manifestazioni ospitate nel padiglione B di CarraraFiere dopo la sua nuova destinazione d’uso.
Continua a leggere tutte le notizie di sport su