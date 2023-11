Boxe in carrozzina. Spadafora vince il primo match del mondo

Lorenzo Spadafora a Lecce nella Main Card di Fight clubbing 32 ha vinto il primo match al mondo di boxe in carrozzina ufficialmente riconosciuto, all’interno delle semifinali dell’esclusivo torneo trasmesso in mondovisione su Dazn e che terminerà a Chieti sabato 16 dicembre. Il match si è svolto come da normale regolamento: 3 round da 3 minuti. Lorenzo ha dominato tutto il tempo applicando tecniche e strategie molto precise insegnate dal suo coach Jordan Valdinocci. "È stato uno spettacolo da guardare questa manifestazione – commentano i dirigenti – non solo per la bravura dei ragazzi ma per l’insegnamento di vita che hanno saputo trasmettere. È stata una bellissima esperienza per lui, Lorenzo spera possa essere l’inizio di uno sport che punta all’inclusività dando benessere psicofisico a chi lo pratica". Ora Lorenzo Spadafora ha un nuovo sogno: partecipare alle paralimpiadi affrontando gli avversari di paraboxe nel mondo.

l.d.