Boxe La Pugilistica alza l’asticella. Vatteorni e Franchini, due nuovi tecnici alla corte della Bertola

Due nuovi tecnici di primo livello in casa della Pugilistica Carrarese “Enrico Bertola“. Si tratta di Francesco Vatteroni e Claudia Franchini (nella foto) che, già aspiranti insegnanti, a Firenze hanno sostenuto e superato gli esami per il passaggio di livello. Appassionato di boxe, Vatteroni frequenta la palestra di via Cattaneo da una decennio e seguendo l’attività del figlio Daniele è diventato un anello importante della società di cui è anche membro del consiglio direttivo. Claudia Franchini è figlia d’arte e praticamente è nata in palestra, la frequenta fin da piccola, è segretaria della società e vice responsabile del settore giovanile. Gli altri tecnici della Pugilistica Carrarese sono i maestri di primo livello Carlo Froldi, Ubaldo Forti e Franco Franchini; gli insegnanti Michele Terenzoni, Francesco Cantagalli, Cristian Prencipe, Maurizio Baudà, Sergio Dall’Olio, Mirko Franchini, Valerio Cavallini.

Adesso in via Cattaneo sono in attesa di conoscere le graduatorie regionali e nazionali per società, che contemplano non solo i risultati sul ring, ma anche quelli organizzativi. Per l’anno 2022 la Pugilistica Carrarese si era collocata al 15esimo posto su oltre 1200 società iscritte. Una classifica che tiene conto del numero di combattimenti, della attività organizzativa e della vivacità del settore giovanile.

ma.mu.