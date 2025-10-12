Boxe, l’atleta riminese sfidera Kwiatkowski a Norimberga: "Pugilato come gli scacchi, servono rispetto e autocontrollo». Loris Baldacci a caccia del bersaglio grosso

Alle sette di sera, mentre la città rallenta e le serrande si abbassano, Loris Baldacci chiude la ferramenta ‘Marecchiese’ dove lavora a Rimini. Si cambia in fretta e parte per Cattolica: "Dalle sette e mezza fino alle nove e mezza mi alleno", racconta. È lì che prepara la sfida più importante della sua carriera: il titolo mondiale Wbu Master Light Heavyweight (massimi leggeri) in programma il 15 novembre a Norimberga, contro il polacco Rafal Kwiatkowski, ex campione europeo Wbf al limite degli 82 chili. A quarantacinque anni, Baldacci è una figura solida del pugilato italiano. Dopo le vittorie all’International Gleason’s Gym Brooklyn 2022, al titolo europeo Wbf 2023 e al mondiale Wbf/Amb, si allena senza sosta tra la Mia Gym di Rimini e la Universum di Cattolica.

Baldacci, com’è la sua giornata tipo in questo periodo?

"Lavoro in ferramenta a Rimini, poi vado in palestra. Tre volte alla settimana alla Universum per cardio, sparring e combattimenti, due volte alla Mia Gym per la parte atletica. Con Antonio Amato curiamo forza e resistenza, mentre con Fabio Pasini lavoriamo su tecnica e ritmo d’incontro. È fatica, ma mi piace: mi scarica, mi libera la testa".

Come si prepara fisicamente per affrontare un avversario più pesante come Kwiatkowski?

"Seguo una dieta al contrario. Di solito devo scendere, ora devo salire di peso per raggiungere il mio avversario. Mangio riso, pollo, pesce, uova, carne. Niente dolci e niente gelati. È una questione di equilibrio e disciplina".

Il pugilato che pratica ha ancora poco riconoscimento in Italia?

"Sì, purtroppo. Sigle come Wbg, Wbu o Amb sono riconosciute all’estero, ma non ancora ufficialmente da noi. Stiamo lavorando per portarle anche in Italia: sarebbe importante per tutto il movimento".

Lei nasce come calciatore. Come è arrivato al ring?

"Ho giocato nel Rimini Calcio fin da bambino, poi nei settori giovanili. Dopo un litigio con l’allenatore mi sono avvicinato al pugilato. Sono tornato al calcio fino a trent’anni passati, ma la boxe mi mancava. Nel calcio puoi fermarti, nel pugilato no. È tutta una questione di testa".

Cosa l’ha colpita di più di questo sport?

"È come una partita a scacchi: devi pensare in fretta. Ti insegna rispetto e autocontrollo. Quando trovo un avversario più debole, non infierisco mai: la vittoria deve essere pulita".

La famiglia quanto conta nel suo percorso?

"Vivo con mia madre. Mio padre non c’è più da sei anni, ma lo sento sempre vicino. Sono tutto per me assieme ai miei amici e coach".

Fuori dal ring che vita conduce?

"Semplice. Niente discoteche, niente notti lunghe. Ho scelto la salute: mi alleno, mangio bene, vivo tranquillo. L’allenamento è la mia medicina".

Che consiglio darebbe ai giovani che vogliono avvicinarsi alla boxe?

"Di non arrendersi. Il pugilato ti insegna a rialzarti, a rispettare gli altri e a credere in te stesso. È una vera scuola di vita".

Aldo Di Tommaso