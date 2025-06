Boxe maschile e femminile. Busa campionessa regionale. Titolo conquistato fra le "Elite»

Un tris d’assi per la Pugilistica Lucchese. Il primo è Miria "Lady K" Rossetti Busa, campionessa regionale "Elite" 48 kg. Ha battuto Alessia Porto (Pugilistica Carrarese "E. Bertola"), ostica avversaria, già affrontata più di una volta in passato, che ha, però, dimostrato di aver fatto un importante salto di qualità negli ultimi mesi. Ottima, però, la prestazione della lucchese classe 2005, che ha saputo contrastare i veementi attacchi dell’avversaria, sia sul piano atletico che su quello tattico, rispondendo con colpi precisi e una difesa attenta. Rossetti Busa passa alle fasi successive dei campionati italiani, ma bisognerà verificare se andrà direttamente ai quarti di finale. Appena ventenne, affronterà l’ennesimo torneo di livello nazionale, avendo alle spalle ben tre titoli di campionessa italiana (uno nella categoria "Junior" e due nella categoria "Youth"), due argenti ai campionati Under 22 e un bronzo da "Junior"; senza considerare le numerose apparizioni ai tornei internazionali con la maglia azzurra.

Il secondo asso arriva da Margherita Fulvetti, "Elite" 75 kg, anche lei impegnata nelle fasi regionali dei campionati italiani. Non avendo, però, trovato avversarie nella propria categoria, Fulvetti si è qualificata direttamente per la fase successiva, ma anche lei, come la Rossetti Busa, dovrà attendere la nomina di tutte le campionesse regionali per sapere se accederà direttamente ai quarti di finale.

Infine Sasha Mencaroni, nuovamente convocato in Nazionale Under 19 per uno stage di allenamento che si chiuderà il 24 giugno. Fresco vincitore del torneo internazionale svoltosi in Ungheria lo scorso mese, unico degli Under 19 maschili a centrare questo risultato, Mencaroni vuole giocarsi un posto nella squadra che, dal 30 settembre al 9 ottobre, si recherà ad Ostrava, in Repubblica Ceca, per i campionati europei Under 19.