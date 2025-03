Boxe protagonista a Copparo. Sul ring gli atleti di Duran

Conferenza stampa, nella mattinata di ieri, presso la sala del consiglio del Municipio di Copparo per la presentazione del meeting pugilistico previsto per domani sul ring del palazzetto dello sport copparese in via Strada Bassa. Primo colpo di gong alle ore 16, quindi si succederanno ben 12 match dilettantistici tra i pugili ferraresi della Pugilistica Padana dei fratelli Duran e avversari provenienti da diverse città e regioni. L’ex campione italiano, europeo e mondiale dei massimi leggeri, Massimiliano Duran, ha previsto un ingresso a prezzi molto contenuti (10 euro gli adulti, 5 euro i ragazzi), per consentire a tutti coloro che lo vorranno di presenziare alla manifestazione senza troppi problemi.

Il sindaco Fabrizio Pagnoni, pur se attualmente impegnato nella vicenda della Berco con i suoi nefasti risvolti economici e sociali, ha voluto comunque essere presente e ha aperto l’incontro con la stampa sottolineando come ritenga positivo il ritorno sul territorio di uno sport ricco di valori morali e formativi che già diede tanto prestigio in passato al nome di Copparo, per di più in collaborazione con il sodalizio dei Duran, un nome da decenni protagonista della ’Noble Art’. Alle parole del sindaco si è associato l’Assessore allo Sport Fabio Felisatti, prodigatosi al massimo affinchè il progetto andasse a buon fine, il quale ha espresso l’auspicio che quello di domani pomeriggio possa essere il primo di una lunga serie di appuntamenti di alto livello. Ha infine preso la parola Massimiliano Duran, affiancato dall’olimpico di Montreal 1976 e già tricolore dei professionisti Daniele Zappaterra, che proprio a Copparo e dintorni fu ripetutamente protagonista di indimenticabili imprese. Il maggiore dei fratelli Duran ha dichiarato di avere progettato un intenso rilancio della boxe dilettantistica in tutta la provincia di Ferrara e di avere puntato, quale primo passo, proprio su Copparo per la sua illustre tradizione pugilistica e la ben nota sportività dei cittadini. Ha quindi aggiunto che spera di portare a Copparo anche i professionisti e persino un titolo importante e nel frattempo ha concepito un programma altamente spettacolare che non dovrebbe deludere le attese. Ha inoltre aggiunto che a bordo ring saranno presenti importanti pugili professionisti della sua equipe, quali Ramo e Obaid (entrambi sfidanti ufficiali al titolo italiano), Nasri, Ciupitu, Acosta, Bentivogli, Amore e altri ancora.

Per i colori della Pugilistica Padana di Ferrara combatteranno Angelo Folegati (proprio di Copparo), Tatiana Omelchuk, Marco Giori, Santiago Casolari, Pierpaolo Mosiello, Zoran Sulijc, Awais Nazakat, Osmane Ba, Marcel Valdevit ed inoltre Leo Cinti (Comacchiese) e Alberto Pavanelli (Delta Pugilato Serravalle).

Gualtiero Becchetti