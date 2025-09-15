Boxe protagonista domenica allo ’Zeta Club’. I pugili di Duran pronti a dare battaglia

Domenica prossima, con inizio alle 16, di scena il pugilato dilettantistico nel parco dello Zeta Club, locale ferrarese di stile liberty in viale Po 102, splendidamente restaurato e inaugurato nello scorso luglio. L’ingresso all’evento, intitolato “Boxe in Zeta”, sarà libero e gratuito e se tutto andrà secondo le aspettative, la boxe potrebbe diventare un appuntamento fisso di attrazione nella nuovissima struttura, tutta votata a molteplici attività sportive.

Il programma degli incontri è stato predisposto da Massimiliano Duran e prevede la disputa di otto combattimenti di atleti ferraresi della Pugilistica Padana opposti ad avversari provenienti da Bologna, Rimini, Ravenna e Reggio Emilia. Una sorta di derby regionale Ferrara-Emilia Romagna che si presenta assai acceso per la rivalità sportiva che divide molti dei protagonisti. Come da ormai consolidata tradizione che il pubblico estense ben conosce, Momo Duran non organizza mai match facili per i suoi atleti, ma sempre all’insegna dell’equilibrio e della massima incertezza per rispetto nei confronti del pubblico e per consentire ad ogni giovane di crescere con esami veri e utili.

Per il sodalizio estense sarà l’occasione di dare il via alla nuova stagione agonistica che si prospetta intensissima e di alto livello. In autunno infatti Ferrara sarà teatro di alcune riunioni nell’ambito delle quali i professionisti di casa nostra saranno chiamati alla disputa del titolo italiano dei mosca, con Ahmed Obaid; del titolo mondiale Ubo dei medi con l’imbattuto Giovanni Sarchioto e alle semifinali ufficiali delle cinture tricolori con Emanuele Venturelli e Nicolò Amore. Inoltre, debutterà al professionismo il welter Ali Valdevit.

L’auspicio è che la manifestazione di domenica prossima attiri l’attenzione non solo degli appassionati, ma anche di un pubblico che non abbia mai assistito al pugilato dal vivo e che potrebbe apprezzarne gli aspetti agonistici, ma anche e soprattutto quelli umani e di grande cavalleria e rispetto tra i contendenti. Massimiliano Duran e la dirigenza dello Zeta Club sono molto ottimisti. Non resta che attendere.

Programma - 55 kg: Muhammad Nazakat (P.Padana Ferrara)Krosi (Reggiana Boxe); 65 kg: Sonny Valente(P.Padana)-Urbano(Biagini Rimini); 65 kg fem: Tatiena Omelchuk(P.Padana)-Franzoso(B.Musella); 60kg: Nicola Santucci (P.Padana Ferrara)-Bianchi(Biagini Rimini); 75kg: Davide Bellinelli(Pug.Padana Ferrara)-Bourguba(B.Ravenna); 65kg: Marco Giori (Pug.Padana Ferrara)-Amantini(Biagini Rimini); 60kg: Awais Nazakat (Pug.Padana Ferrara)-Pecci(Biagini Rimini); 70kg: Osmane Ba (Pug. Padana Ferrara)-Piter(Regis Bologna).

Gualtiero Becchetti