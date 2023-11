Boxe. Pugilistica Lucchese. Un terzetto alle finali per il titolo italiano

Un trio per i tricolori. Si sono concluse con un trionfo per la Pugilistica Lucchese le fasi regionali dei campionati italiani "élite", disputatesi nel corso degli ultimi due fine settimana nella sede della società presso l’ex ospedale Campo di Marte. La squadra di casa ha, infatti, concluso la manifestazione qualificandosi come miglior società del torneo, essendo riuscita a portare entrambi i propri pugili in gara, Alessandro Gatti e Achraf Lekhal, alle fasi nazionali che si terranno a Chianciano Terme dall’8 al 15 dicembre.

Proprio nel corso dell’ultimo fine settimana, in seguito alla vittoria delle semifinali di sabato e della finale di domenica, è arrivata la qualificazione di Lekhal (foto), poi premiato come miglior pugile della manifestazione; mentre Gatti aveva staccato il biglietto per Chianciano Terme già la scorsa settimana. I due si sono, dunque, aggiunti a Miria Rossetti Busa che era già stata selezionata per la partecipazione alle fasi nazionali femminili dal comitato regionale della "Fpi". Ha ripreso da dove aveva lasciato la settimana precedente Lekhal, nella sfida del sabato contro Simone Palomba. L’incoronazione a campione toscano categoria 67 chilogrammi arriva la domenica, dopo l’incontro disputato con Faton Brahimaj della Pugilistica Aretina.

M. S.