Boxe. Pugilistica: Porcu brilla: "Pass» interregionale

Luci ed ombre per la Pugilistica Lucchese negli ultimi impegni agonistici. Il traguardo più prestigioso è stato raggiunto da Matteo Porcu che, nei 54 kg, ha conquistato la qualificazione alle fasi interregionali dei campionati italiani. Porcu ha brillato sia contro Giulio Pirrone (Pugilistica Carrarese) sia contro Nicola Aiello (Spes Fortitude Livorno), dando vita a uno degli incontri più spettacolari della competizione. David Lorandi, impegnato nei 57 kg, ha ottenuto due vittorie importanti: prima contro Leonardo Tei (Boxe Rosignano) e, poi, contro un combattivo Luca Bargagna (Fight Gym Grosseto). Il giovane pugile lucchese dovrà, ora, affrontare la finale a Firenze, il prossimo fine settimana, per cercare di staccare il pass per le fasi successive.

Non sono mancate, tuttavia, le delusioni. Luvie Fernando Warnakulasuryia, dopo un brillante esordio sabato 29 marzo nei 46 kg, contro Gregorio Baldacci (Spes Fortitude Livorno), ha trovato sulla sua strada Thiago Procopio (Boxing Team San Giuliano Terme) in finale. Pur offrendo una prestazione solida, il giovane lucchese ha dovuto arrendersi, dimostrando di avere ancora margini di miglioramento per competere ai massimi livelli.

Ancora più amara la sconfitta di Giulio Nelli nei 52 kg. Dopo aver superato la semifinale per "walk over", ha dovuto cedere per sospensione cautelare nella finale contro Cristian Prencipe (Pugilistica Carrarese). La decisione è stata presa dall’angolo lucchese, durante un match molto equilibrato, come gesto di protesta per i due richiami ufficiali subiti da Nelli, contestati per la loro presunta severità.

La manifestazione ha visto anche il debutto di Anna Amata Bertoni, nei 46 kg, che ha dovuto arrendersi a Beatrice Frustagli (Boxe Castano Primo). In evidenza anche Gleon Losha (Under 15, 42 kg), protagonista di un match combattuto contro Francesco Maggi (Boxe Edera Ravenna), conclusosi con una sconfitta di misura per il pugile lucchese.