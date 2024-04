Boxe. Pugilistica Pratese, oro per Skuqi

Pugilistica Pratese di nuovo sugli scudi. Grande prestazione per il pugile laniero Fabio Skuqi, che alla palestra della Montagnola, a Firenze, ha conquistato la medaglia d’oro nel prestigioso torneo Nepi-Etruria per il secondo anno consecutivo (2023 e 2024). Una finale intensa quella disputata da Skuqi contro Kayse Hermi. "Fabio è un ragazzo interessante che non molla mai ed è sempre concentrato - spiega il maestro Fausto Talia - il Trofeo Nepi-Etruria è una sorta di lancio per tanti boxeur e bisogna fare un plauso agli organizzatori". la Pugilistica Pratese continua nella sua attivtà, sfornando talenti sul ring. "Continuiamo a insegnare la nobile arte a tutti. Per i più piccoli è un modo per stare insieme, divertirsi e migliorare le loro capacità coordinative - continua Talia - Il nostro obiettivo è creare un settore rosa: abbiamo due ragazze molto interessanti, Alessia Porto e Margherita Galardi, che hanno stimolato altre ragazze a venire a confrontarsi sul ring".

L. M.