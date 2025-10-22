Boxe. Quattro medaglie per i dorici agli italiani under 17 di Chianciano

Il palasport di Chianciano Terme ha celebrato lo scorso weekend i migliori talenti del panorama nazionale della boxe, e ribadito la qualità del pugilato delle Marche. Quattro podi ai Campionati italiani under 17: questo il risultato che certifica ancora una volta l’ottimo lavoro delle palestre regionali. Medaglia d’argento per Mattia Bruno della Pugilistica Dorica, capace di conquistare il secondo gradino del podio nei 54 kg, nonostante un’esperienza limitata a soli nove incontri. Il ragazzo allenato da Stefano Caporelli ha costruito la sua impresa eliminando prima il campione toscano ai quarti, poi superando in semifinale un avversario calabrese con ben trenta match sulle spalle. L’unica battuta d’arresto è arrivata nell’atto conclusivo, dove ad avere la meglio è stato il pugile pugliese dalla lunga carriera. Bronzo per gli altri tre rappresentanti marchigiani. Rocco Santilli, compagno di società di Bruno e anch’egli guidato da Caporelli, ha dominato il quarto di finale nella categoria 66 kg: la corsa si è poi arrestata in semifinale di fronte al siciliano che ha poi vinto il titolo.

Anche Tamara Salerno dell’Upa Pittori si è fermata a un passo dalla finale. La quindicenne anconetana, categoria 70 kg e argento nel 2024, ha combattuto con determinazione contro la campionessa laziale in semifinale, senza però riuscire a bissare il risultato della scorsa edizione. Il tecnico Marco Cappellini e la sua atleta hanno però già messo nel mirino nuovi obiettivi: cambio di categoria e ambizioni mondiali per i prossimi appuntamenti.

Bronzo con qualche rammarico per Gregorio Marucci della Boxing Club Castelfidardo. Il pugile della categoria 63 kg, con soli dieci incontri disputati, ha impressionato ai quarti liquidando con autorità l’avversario di turno. In semifinale, sotto la guida del maestro Andrea Gabbanelli, ha poi sfoggiato una superiorità tecnica evidente contro il laziale. La vittoria appariva scontata fino a quando due richiami ufficiali, giudicati discutibili dall’angolo marchigiano e dal pubblico sugli spalti, hanno cambiato l’inerzia del match, negando a Marucci l’accesso alla finale.

g.p.