Boxe Riunione interregionale alla cittadella di Lucca. Programma intenso per i pugili della “Enrico Bertola“

Due giorni di noble art a Lucca, sono quelli organizzati dalla Pugilistica Carrarese “Enrico Bertola“ per sabato e domenica alla cittadella dello sport della città delle mura. Per sabato (inizio ore 19) sono in programma nove incontri, mentre per domenica (sempre con inizio ore 19) i match saranno dieci. Per la società gialloazzurra di via Cattaneo, sabato saliranno sul ring Lorenzo Caiazzo (Under 17, deb.), Omar Boulares (Elite 10/20, kg 80), Edoardo Furiani (elite 4/9, kg 75), Nicolò Astrini (elite 1/3, kg 75); mentre domenica sarà la volta di Mattia Masala (Under 17, 1/3, kg.63) e Filippo Poma (Under 17, 1/3, kg 70).

Alla riunione partecipano pugili provenienti da Toscana, Liguria e Lombardia. Dopo avere dato vita ad una due giorni di noble art sotto le stelle in piazza Gramsci, la Pugilistica Carrarese del ds Franco Franchini si conferma tra le società più attive anche dal punto di vista organizzativo, legittimando quel terzo posto nazionale dello scorso anno a livello organizzativo che ha fortemente contribuito a posizionarsi al sesto posto assoluto nella classifica italiana per società, il miglior risultato di sempre.

ma.mu.