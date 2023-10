Boxe Riunione interregionale. Vittoria ai punti a CarraraFiere per Elisa Castiglione

Vittoria ai punti per Elisa Castiglione, l’atleta della Pugilistica Carrarese ’Enrico Bertola’ che è salita sul ring per la riunione interregionale di boxe in rosa, tenuta nei padiglioni di CarraraFiere nell’ambito del Festival dell’Oriente. Castiglione si è imposta contro Ylena Varese (Team Moschitta di Imperia) nella categoria elite, 54 kg, al termine di un bel match, molto seguito dagli appassionati. Negli altri combattimenti Kendra Melle (Pro Vercelli) ha vinto ai punti su Marta Lodico (Paradiso Boxe) nella categoria junior 63 kg; Erika Rossi (Harmony) si è imposta per Vrsc (intervento dell’arbitro) su Virginia Manganozzi (Marco Aurelio) nella elite 60 kg; Sara Battistini (Boxe Stiava) ha vinto sempre per Vrsc con Altea Canu (Team Moschitta) negli youth 54 kg; Siria Salvadori (Boxe Cecina Palazzaccio) ha battuto ai punti Margherita Galardi (Pugilistica Pratese) nella elite 54 kg; Federica Pardini (Pugilistica Galilei) si è imposta ai punti su Alice Moro (Team Moschitta) nella elite 63 kg; Miria Rossetti Busa (Pugilistica Lucchese) ha vinto ai punti contro Alessia Porto (Pugilistica Pratese) nella elite 48 kg.

ma.mu.