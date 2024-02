Boxe Sesto posto assoluto su 1100 società tesserate Pugilistica, la Bertola è un’eccellenza a livello nazionale

Sesto posto assoluto in classifica generale, 59ª nel settore partecipazione, 10ª nel settore giovanile, 3ª nella organizzazione. Risultato di prestigio per la Pugilistica Carrarese “Bertola“ nelle classifiche nazionali per società del 2023. "Per la nostra società è stato un anno positivo dove è stato ottenuto un risultato storico, considerando che in Italia le società tesserate sono 1100 – dice il ds Franco Franchini –. Gli sforzi, il lavoro e una buona squadra, hanno dato risultati positivi, forse i migliori di tutti i 102 anni di vita della Pugilistica".

"Potevamo fare meglio nel settore partecipazione – prosegue – perché sotto questo aspetto è stato un anno poco fortunato, con molti ragazzi che hanno combattuto poco, se non niente. Molto bene nel settore giovanile, grazie al grande lavoro di Michele Terenzoni. Qualche rammarico per il terzo posto nel settore organizzazione, dove abbiamo dovuto spartire il punteggio con altre società e con quei punti avremmo raggiunto il primo posto. Ma quello che più conta è il sesto posto assoluto in classifica generale, ma anche qua potevamo avere almeno una posizione in più, se non due. Pertanto è stata un’annata indimenticabile e per questo ringrazio tutti i miei collaboratori e gli atleti".

Nella foto, il presidente Gualtiero Magnani e il ds Franco Franchini

ma.mu.