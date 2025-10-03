Boxe - Settore giovanile: Europei Under 19. Mencaroni avanti. Prosegue il sogno

L’avventura continua. Sasha Mencaroni prosegue il suo cammino verso una medaglia ai campionati europei Under 19 di Ostrava, in Repubblica Ceca. Ma il cammino per salire sul podio è ancora lontano. Dopo avar faticato al primo turno, nei sedicesimi di finale, con il georgiano Nika Tavshavadze (anche se, poi, il successo è stato più che meritato), tutta un’altra storia quella che si è vista negli ottavi di finale, dove Mencaroni ha dominato in modo assoluto l’incontro con il pugile di casa, Adam Marcin, già vicecampione europeo nella passata edizione dei campionati.

Dopo aver rotto il ghiaccio, il lucchese si è, infatti, presentato sul ring con un altro piglio, riuscendo ad esprimere appieno le sue notevoli doti pugilistiche. Mencaroni è, infatti, apparso quasi impalpabile per la facilità con cui ha neutralizzato gli attacchi del pugile ceco che, in un momento di frustrazione, ha tentato di sbilanciare Mencaroni durante il clinch, ricevendo, così, un richiamo ufficiale che ha, di fatto, eliminato qualsiasi possibilità che l’incontro venisse improvvisamente ribaltato.

Giunto ai quarti di finale, l’allievo del maestro Giulio Monselesan dovrà aspettare domenica 5 ottobre per tornare nuovamente sul ring, questa volta opposto al pugile dell’Azerbaijan Zidan Humbatov. Comunque, adesso, è tra i primi otto. Certo, Tavshavadze si è rivelato avversario ostico e sempre all’attacco che ha, però, trovato pane per i suoi denti. Match a corrente alternata per Mencaroni che, in alcuni momenti, quando ha boxato dalla distanza, mostrando la migliore versione di sé, è apparso nettamente superiore al georgiano. In alcune occasioni, però, quando l’avversario è riuscito a chiudere la distanza, il lucchese è andato in difficoltà, riuscendo, comunque, a prevalere nettamente, grazie alla sua boxe di altissimo valore tecnico.

Contro Marcin, invece, vittoria di autorità e ciò lascia fiduciosi sul prosieguo.