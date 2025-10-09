Boxe - Settore giovanile femminile e maschile. Kuci campionessa italiana

Si è chiusa ai quarti di finale l’esperienza continentale di Sasha Mencaroni, impegnato ai campionati europei Under 19 ad Ostrava, in Repubblica Ceca. Dopo aver trionfato nei primi due incontri, il lucchese è arrivato solo a sfiorare la medaglia che gli sarebbe spettata con il passaggio del turno. La sconfitta è arrivata contro il pugile atzero Zidan Hunbatov, dopo un incontro teso e molto equilibrato.

Soddisfazioni per la Pugilistica, invece, al Trofeo Coni, la massima competizione a livello nazionale di Sparring Io (la disciplina pensata per accompagnare la transizione dal settore giovanile al pugilato olimpionico, con incontri a contatto controllato su tre riprese da un minuto). Daisy Kuci ha superato nettamente ben quattro avversarie nel giro di due giorni, con performance che hanno dimostrato tecnica e determinazione, conquistando, così, il titolo di campionessa nazionale. Nei 40 chilogrammi, Chiara Fernando Warnakulasuriya, nonostante una bella prova, è stata, invece, sconfitta al primo turno dalla veneta Malak Rihai El Idrissi che ha, poi, conquistato il primo posto del torneo.