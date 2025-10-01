Boxe thailandese: l’atleta protagonista a Bangkok. Chiara Zoppi in evidenza nel circuito Thai Fight

Affermazione rilevante per la Polisportiva Action Team Meoni e in particolare per Chiara Zoppi a Bangkok, in Thailandia. L’atleta pistoiese ha combattuto un incontro di muay thai, o boxe thailandese, valido per il circuito Thai Fight. Una sfida rilevante, svoltasi con le antiche regole di combattimento, ovvero con le corde al posto dei guantoni. In virtù di un talento cristallino e di una volontà di ferro, Zoppi si è imposta sull’avversaria thailandese confermando notevole tecnica e tenacia, nonostante abbia lottato senza i classici guantoni (la differenza è grande).

"Il combattimento e la conseguente vittoria di Chiara è stata un’immensa soddisfazione non solo per lei stessa e la nostra società, che tanto si prodiga per la diffusione di quest’arte marziale nel nostro territorio, ma è stato pure un modo di dare lustro alla città di Pistoia e al nostro Paese – osserva l’atleta e tecnico Martin Meoni –. Un aspetto questo che ritengo sia importantissimo. Grazie all’entusiasmo derivato da questo successo, Chiara Zoppi si è rituffata con energia negli allenamenti: ha altri obiettivi che l’attendono, visto che nel mese di febbraio del 2026 tenterà la qualificazione alla Nazionale italiana di Muay Thai di Federkombat. Giungere all’azzurro è un traguardo enorme, ma che ha dimostrato di poter conquistare per la sua bravura".

Rammentiamo che Zoppi ha combattuto in Thailandia dopo aver svolto un’intensa preparazione estiva in Italia, concludendo il tutto nel camp Sudsakorn Muay Thai Gym, i cui responsabili l’hanno seguita e assistita durante il combattimento nel Paese orientale. Ora per lei un nuovo periodo di preparazione, per farsi trovare prontissima nei prossimi impegni agonistici che l’attendono nei prossimi mesi.

Gianluca Barni