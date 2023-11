Boxe, unn evento per Xhulio Marleci. Ring-Adora ricorda ’Machine’

Un grande evento per Giulio, un memorial che si svolgerà ogni anno. È l’iniziativa organizzata dalla ’Ring-Adora’, la palestra di pugilato modenese dove Xhulio (Giulio) Marleci era iscritto. Parliamo del 29enne stroncato da un malore lo scorso luglio mentre percorreva in auto via De Gavasseti. "La mancanza di Xhulio Marleci, ’Machine’, si fa ancora sentire profondamente – spiegano gli organizzatori. Predisporre un evento in suo onore rappresenta il gesto minimo che possiamo compiere per onorare la sua memoria". Sono 12 gli incontri di pugilato organizzati in onore del giovane ma l’evento non si limiterà solamente al pugilato. Ci saranno infatti anche esibizioni di dancehall e danza aerea, con djset a cura di Dj Stan. L’appuntamento è per domani novembre dalle ore 16 presso la palestra Ring-Adora Boxe in via Cassiani 161 a Modena. L’evento è stato organizzato dagli amici di Giulio: Fillo, Mary, Alex, Andre, Alle, Marci, Vulki e Ring-Adora Boxe.Prevista anche una sorpresa in memoria di Giulio. La carriera pugilistica del 29enne era iniziata a 7 luglio 2012, ma dopo alcuni anni il giovane si era preso una pausa di 5 anni. Aveva quindi ripreso a combattere nel 2020 e la sua carriera era giunta a termine il 24 giugno 2023: 33 incontri, ottenendo 19 vittorie, subendo 11 sconfitte e registrando 3 pareggi.