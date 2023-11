Boxe, venerdì sera. Licata sul ring. Contro Battaglia per scalare il ranking verso il tricolore

Sono passati due anni e quattro mesi dal debutto da professionista di Antonio Licata, che dopo aver centrato sette vittorie in altrettanti incontri è pronto ad alzare l’asticella con l’obiettivo di continuare a scalare il ranking e regalarsi l’opportunità di combattere per il titolo italiano dei pesi welter. Il match che attende il pugile di Ferrara Boxe domani sera a Sarnico (provincia di Bergamo) è tanto impegnativo quanto prestigioso, in un contesto di altissimo livello nel sottoclou di una riunione che culminerà con l’incontro tra Luca Rigoldi e Davide Tassi che mette in palio la cintura International Wbc dei pesi piuma. Ma torniamo a Licata, che incrocerà i guantoni con l’esperto Marco Battaglia, 35enne con un record da professionista di cinque vittorie e tre sconfitte. "Antonio combatterà tra le 21,30 e le 22 in diretta su RaiSport – commenta il maestro Roberto Croce –, una bella vetrina nell’ambito di una riunione molto importante. Battaglia è un avversario tosto, con tanta esperienza maturata soprattutto da dilettante". La tabella di marcia di Licata non ammette incidenti di percorso, quindi se tutto filerà liscio nei prossimi due incontri nella primavera del prossimo anno il match tricolore potrebbe diventare realtà.

