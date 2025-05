Bragalli brilla a Suhl. È medaglia d’argento

Eccellente secondo posto per Matteo Bragalli a Suhl, cittadina tedesca che sta ospitando in questi giorni la tappa di Coppa del Mondo Junior di tiro a volo. Il giovane atleta pistoiese si è messo in evidenza grazie alla conquista della medaglia d’argento nella specialità skeet. Bragalli è salito sul secondo gradino del podio alle spalle del finlandese Kauppinen, che in finale ha colpito 57 piattelli, superando il nostro portacolori che si è fermato a 54. A conquistare la terza posizione è stato invece il turco Kaya con 45 piattelli rotti.

Per il classe 2007 si trattava del debutto assoluto in una prova di Coppa del Mondo Junior, dopo le brillanti prestazioni offerte nel circuito nazionale e la vittoria dell’oro a squadre agli Europei di Lonato lo scorso anno.

Bragalli ha trovato fin da subito un ottimo feeling in pedana, chiudendo la fase di qualificazione al terzo posto con 121 piattelli colpiti su un totale di 125. Nella finale, riservata ai migliori sei atleti, il tiratore pistoiese si è messo alle spalle atleti di spessore come il connazionale Marco Coco, che aveva eguagliato il record del mondo in qualificazione non sbagliando nemmeno un colpo, conquistando uno splendido secondo posto.

"Sono arrivato a questa gara molto motivato e ben preparato e in pedana sono riuscito a mantenere alta la concentrazione – ha dichiarato Bragalli ai canali ufficiali della Fitav –. Gran parte del merito va al lavoro svolto insieme al commissario tecnico Sandro Bellini durante i raduni. Ringrazio lui, la Federazione che ci consente di affrontare al meglio queste competizioni, la Polizia di Stato per il sostegno costante e i miei compagni di squadra per l’incoraggiamento. E voglio fare anche i complimenti a Marco (Coco, ndr) per lo straordinario record del mondo".

Michele Flori