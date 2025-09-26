Brave le ragazze guidate da Verrecchia. Un anno intenso e la promozione in A2 sfiorata

Ad un passo dalla Serie A2. Si chiude con una vittoria e una sconfitta l’ottima stagione della prima squadra del Big Mat Bsc Grosseto di softball. Sul diamante di Parma, le ragazze di Paolo Verrecchia hanno lottato con entusiasmo e coraggio per ottenere la promozione. "La prima sfida – dice Verrecchia – ci ha visti opposti al New Bologna, in un incontro equilibrato e ricco di emozioni. Sul 4-4, la svolta è arrivata con la corsa a punto di Giorgia Franceschelli su un bunt perfettamente eseguito da Giulia Verrecchia, che ha firmato il sorpasso. Poco dopo è arrivato un ulteriore punto su valida di Ginevra Fontana portando a casa Verrecchia che ha fissato il punteggio sul 6-4 finale". Nella finalissima contro il Milano 46, però, l’andamento è stato diverso. Le lombarde hanno imposto subito ritmo ed esperienza, dimostrandosi squadra più collaudata e determinata, vincendo e salendo in A2.

"Stagione lunga, faticosa ma emozionante – continua Verrecchia –. Orgoglio per un percorso di crescita straordinario: le nostre ragazze hanno dimostrato grinta, coraggio, determinazione e passione".