Brazilian jiu jitsu: buona prestazione per l’atleta dell’Usil alle gare master di Lisbona. Zin Eddin è bronzo agli europei: "La famiglia mi sostiene sempre»

La disciplina del brazilian jiu jitsu è la specialità del lottatore, Marwan Zin Eddin (foto), per tutti Mario, che si allena alla palestra Ravaglia insieme ai compagni dell’Usil (Unione Sportiva Imolese Lotta). L’ultra 60enne è reduce dai campionati europei che si sono disputati a Lisbona, in Portogallo dove si è aggiudicato la medaglia di bronzo nella categoria Master 6 cintura viola 76 chilogrammi. Il fighter di origine siriana ha vinto il primo incontro contro un collega francese per sottomissione dopo tre minuti. In semifinale Mario si è dovuto arrendere ai punti (5-1), al termine di sei minuti di lotta continua, a un atleta lituano che si è imposto ai punti e ha poi trionfato nella finalissima. Zin Eddin dà così continuità ai risultati ottenuti nelle ultime apparizioni a Mondiali ed Europei. Confrontando gli anni 2024 e 2025 si parte da gennaio dell’anno scorso col terzo posto ai campionati europei disputati a Parigi, per passare all’oro sempre europeo ottenuto a Barcellona. Non pago il lottatore ha conquistato il bronzo anche a Las Vegas ma questa volta ai Mondiali. A proposito, Marwan si sta preparando meticolosamente per i Mondiali che andranno in scena in ottobre ad Abu Dhabi, capitale dell’Arabia Saudita.

Se dovesse consigliare un giovane a intraprendere questo sport, l’atleta spiega: "La lotta è anche una difesa personale e poi ha il valore della disciplina e del rispetto". "Voglio ringraziare la mia famiglia che sempre mi sostiene – dice Mario – e i miei compagni di palestra oltre al mio sponsor Nutri-e".

Mirko Melandri