Brescia, un cuore grande

Oltre gli ottimi risultati del campo e una squadra presente nell’affollata vetta della classifica di serie A, c’è un gruppo con un cuore grande così. Una vera e propria famiglia con grandi valori morali. E’ uno dei motivi per cui il premio “Costruiamo Gentilezza nello Sport”, che valorizza la Gentilezza attraverso la pratica sportiva, è stato consegnato alla Pallacanestro Brescia dall’Ambasciatrice bresciana Silvia Sardi con il Supporto di Ones Media House, società di recente insignita del riconoscimento di realtà Costruttrice di Gentilezza.

A ricevere il prestigioso riconoscimento (consegnato da Silvia Sardi) a margine dell’ultimo derby di campionato stravinto con Varese è stata Graziella Bragaglio, Presidente di Pallacanestro Brescia. "La nostra società è onorata di annunciare di essere stata insignita del Premio “Costruiamo Gentilezza nello Sport”, un riconoscimento del suo impegno nel promuovere valori sociali e nell’incoraggiare l’inclusione attraverso il gioco della pallacanestro. Il premio viene consegnato a Pallacanestro Brescia per il significativo impegno che ha profuso nel sostenere la pratica del basket a Diass (Senegal), dove Germani Spa ha avviato una lodevole iniziativa, un progetto inclusivo che ha aperto le porte della pallacanestro ai ragazzi del luogo, trasformando questo impegno sociale nella “Charity Mission” di Pallacanestro Brescia".

"La nostra sfida - spiega la presidentessa Bragaglio - è partita con la donazione di materiale sportivo a Diass il 31 di ottobre alla presenza del Presidente del Senegal Macky Sall. I più giovani faticano ad avere il materiale per giocare a basket: dall’abbigliamento alle scarpe, con questo progetto sociale cercheremo di aiutare il più possibile tutti quelli che si vogliono avvicinare alla Pallacanestro , cercando di coronare i loro grandi sogni sportivi". La filosofia di aiutare i giovani a realizzare i loro sogni è stata la pietra angolare del progetto a Diass, un messaggio che ora Pallacanestro Brescia si impegna a portare avanti nel suo palazzetto tra i suoi giocatori ed i tifosi, creando un impatto positivo sulla gioventù.

Il Premio “Costruiamo Gentilezza nello Sport” prende ispirazione dal gesto di accoglienza di Guglielmo Vicario verso una famiglia sfollata a causa della guerra. Questo riconoscimento valorizza dunque i gesti altruisti attraverso lo sport, rendendo omaggio agli sportivi che diventano simboli di gentilezza e portavoce di messaggi positivi. In passato hanno ricevuto il premio Premio anche Javier Zanetti, l’allenatore Claudio Ranieri, Fondazione Milan, la FeralpiSalò e la Domenica Sportiva per essere una trasmissione gentile. "Ora la Commissione di Costruiamo Gentilezza ha identificato Pallacanestro Brescia ed il suo esempio positivo nello sport come meritevoli del riconoscimento alla gentilezza", spiegano i vertici del club lombardo. Il Premio non sarà fine a se stesso, perché la “Gentilezza“ deve essere un comportamento diffuso non solo nello Sport ma nella vita di tutti i giorni in tutti gli ambiti. E questa è un’opportunità per promuovere la gentilezza come un comportamento fondamentale non solo nello sport, ma anche nella vita quotidiana.

"Pallacanestro Brescia - chiosa il club - intende dare seguito a questo riconoscimento attraverso una progettualità concreta: iniziando dalla Coppa Italia a Torino nel mese di febbraio, quando i giocatori indosseranno sulla sopramaglia il logo dell’associazione costruiamo gentilezza, assumendosi la responsabilità di trasmettere valori e messaggi positivi ai giovani . Pallacanestro Brescia è grata per questo onore e si impegna a continuare a promuovere l’inclusione ei valori positivi dello sport nella società".