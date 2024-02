Brilla la Pro Danza. Peoni, Goffi e Rizzi premiate a Firenze

Continua l’esperienza internazionale di ProDanza, scuola attiva sul territorio lericino dal 2012. Le atlete del tip tap si sono aggiudicate il podio alle convocazioni ufficiali della Federazione italiana danza sportiva. Lara Peoni, già reduce dal mondiale della scorsa stagione, si aggiudica il gradino più alto del podio ai campionati assoluti di tip tap che si sono svolti a Riccione in questi giorni assicurandosi la partecipazione ai campionati internazionali anche per questo anno agonistico nella massima categoria competitiva. Secondo posto invece per il duo composto ancora da Lara Peoni e Rachele Goffi che voleranno a Praga nel prossimo autunno per competere al campionato mondiale. "Non si può descrivere l’emozione di un podio di un tuo atleta. E’ un riconoscimento completo ed assoluto non solo della bravura e del talento di un ragazzo ma anche del lavoro costante e intenso che affronta in sala ogni giorno assieme al suo allenatore" spiega Valeria Antonini tecnico di riferimento per le atlete del tip tap che continua: "La cosa di cui vado più fiera comunque, al di là del risultato, è la passione che sono in qualche modo riuscita a trasmettere alle mie allieve che si allenano con determinazione e che non limitano la loro preparazione e concentrazione solo alle ore in sala. Essere atleti è uno stile di vita, uno stato mentale che richiede un sacrificio grande per i ragazzi. Solo chi ha davvero passione riesce ad arrivare al risultato". Soddisfazione anche per il podio al Pop Tap Festival, unico evento italiano dedicato completamente al tip tap che si svolge ogni anno all’interno della grande rassegna ’Danza in fiera’, a Firenze, conclusasi ieri. Due le medaglie d’argento: Lara Peoni con il suo “Happy Feet” ed il trio composto da Lara Peoni, Rachele Goffi e Carlotta Rizzi, giudicate da grandi performers come i D’Angelo Brothers ed Anthony Morigerato. "Le soddisfazioni non mancano, ma ora dobbiamo lavorare e concentrarci per fare sempre meglio, per salire di posizione nella classifica internazionale e fare un buon campionato 2024", conclude l’allenatrice Valeria Antonini.