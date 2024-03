Brilla l’Atletica Prato. Marini sul tetto d’Italia

Atletica Prato protagonista ai campionati italiani individuali Master andati in scena ad Ancona. Il team gialloblu si è presentato a questo appuntamento con ben 11 atleti in gara nelle varie competizioni. Il risultato più rilevante lo ha ottenuto Leonardo Marini, che si è confermato campione italiano SM55 nei 60 metri ed è riuscito anche a chiudere al secondo posto nei 200 metri, con il tempo di 25"42. Sempre nei 200 metri Giacomo Angeli si è posizionato al quinto posto nella categoria SM35 con il tempo di 23"53. Mayo Banti, al suo debutto con i colori dell’Atletica Prato, ha brillato sia nel salto in lungo che nel salto triplo, vincendo entrambe le discipline nella categoria SM40 con le rispettive misure di 5,59 e 12,03 metri. Massimo Binelli invece ha chiuso al quinto posto sia nei 60 metri (7"96) che nei 200 metri (26"00) nella categoria SM55. Paolo Butera nei 200 metri categoria MS50 ha fermato il cronometro sul tempo di 29"21. Simone Giraldi nei 400 metri, categoria SM55, ha concluso la sua prestazione ottenendo un decimo posto in 1’00"87. Unica donna in gara dall’Atletica Prato è stata Claudia Mazzei, che nella 3000 metri di marcia ha concluso con un lusinghiero secondo posto in 17’25"74. Nel mezzofondo Fabrizio Migliori ha partecipato agli 800 metri e nella categoria SM50 è arrivato ottavo con il tempo di 2’17"67.

Gli altri velocisti coinvolti nei 60 metri sono stati Leonardo Mucci, categoria SM45, che ha corso in 8"70; Fabrizio Salemi, categoria SM40, che ha chiuso con il tempo di 7"75; Vincenzo Zarrilli, categoria SM45, che ha portato a casa un 8"49. Nel frattempo il settore giovanile dell’Atletica Prato era a Firenze al meeting indoor di salti Juniores/Promesse/Senior maschile e femminile. Ottime le prestazioni di Matteo Innocenti, quarto nel salto in alto con 1,74 metri, e di Giulio Palermo che nel salto triplo è arrivato secondo con i suoi 13,43 metri. Infine, la campionessa Juniores Sofia Innocenti si è classificata seconda assoluta nel salto con l’asta femminile con la misura di 3,20 metri. Nel meeting indoor di Salti Promozionale - Campionato Toscano Lungo Ragazzi/e e Triplo Cadetti/e a Firenze ottima la performance di Francesco Innocenti, che nel salto in lungo è arrivato secondo con 5,10 metri a soli 9 centimetri dal vincitore. A Campi Bisenzio, nella quarta giornata del Gran Prix Toscano di Cross, infine, le atlete gialloblù della categoria Ragazze hanno chiuso al secondo posto nella classifica provvisoria, mentre i Ragazzi hanno raggiunto il terzo posto.

L. M.