Bruni, bronzo agli Europei. Ora il pass per le Olimpiadi

Per la certezza matematica di disputare le Olimpiadi di Parigi bisognerà aspettare l’esito dei Mondiali. E questo vale sia per il Settebello che per il Setterosa. Nel frattempo l’Italia maschile ha chiuso gli Europei di pallanuoto con una medaglia di bronzo che mancava da un decennio. E Lorenzo Bruni (foto) ha diversi motivi per festeggiare. Il ventinovenne pratese si è confermato una volta di più un elemento indispensabile nello scacchiere del ct Alessandro Campagna: è sceso in vasca in tutte le partite e anche nel 12-7 che gli azzurri hanno imposto all’Ungheria nella finalina per il terzo e quarto posto di due giorni fa ha dato un contributo fondamentale. Certo, resta un pizzico di rammarico per non aver centrato subito il pass olimpico, anche a causa del regolamento: per riuscirci il Settebello avrebbe dovuto raggiungere la finale, ma la Spagna si è rivelata più in forma. Poco male: la selezione italiana si è confermata fra le migliori del panorama nazionale. Idem per il Setterosa: le pratesi Chiara Tabani, Giuditta Galardi e Sara Cordovani si sono piazzate quarte insieme alle compagne, per un risultato comunque da tenere in considerazione. E anche loro tre, insieme a Lorenzo, avranno ancora la possibilità di sbarcare in Francia, visto che i Mondiali pronti a prendere il via a Doha il mese prossimo metteranno in palio gli ultimi pass-qualificazione. Il sogno a cinque cerchi può ancora concretizzarsi.

G.F.