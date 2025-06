Bsc Big Mat Grosseto cede alla Fortitudo Bologna in gara-due: 3-4 il finale

Il Bsc Big Mat Grosseto si deve inchinare alla Fortitudo Bologna anche in gara-due (3-4 il finale), ma la squadra di Enrico Vecchi ha dato del filo da torcere agli emiliani fino alla fine, seppur in formazione rimaneggiata. Un match contraddistinto anche da molte incertezze arbitrali che sono costate le espulsioni del manager Vecchi e del coach D’Auria. Grazie a questo successo, gli uomini allenati da Fabio Betto raggiungono il terzo posto in classifica insieme a Macerata e Nettuno 1945. Resta invece in sesta posizione il Bsc Grosseto.

E’ però il Big Mat Grosseto a sbloccare il risultato in apertura. In una situazione di basi piene, Lopez viene colpito da Bermudez, partente avversario, ed è l’1-0 per i padroni di casa. Al secondo inning, l’Unipol Bologna pareggia grazie alla valida di Liberatore, uno dei più temibili nel box di battuta per la sua potenza. Al cambio campo i biancorossi mettono ancora la testa avanti: con due corridori sulle basi, Aloma Herrera batte un singolo per il punto del 2-1. Il momento decisivo arriva nella quinta ripresa, con Bologna che segna tre volte e ribalta il risultato. A basi piene il partente del Bsc Prins colpisce Martina facendo entrare il 2-2. Il doppio da due punti di Samuele Gamberini vale il 4-2 ospite. La partita non smette di regalare emozioni. Al settimo inning, infatti, il Big Mat accorcia le distanze con il triplo di Brandon Mc Ilwain che porta a casa Aloma. Sulla successiva battuta in diamante di Risico, il corridore americano viene eliminato a casa base dall’assistenza di Martina, un ‘out’ molto contestato dai padroni di casa. Il Bsc non molla e sfiora il pareggio anche nell’ultimo assalto lasciando il potenziale punto del pareggio in seconda (valida di Luciani e bunt di sacrificio di Sellaroli). Con un out a tabellone, Rivero non trema e ottiene le due eliminazioni con cui si conclude il match. Ma il Bsc esce a testa altissima anche in questo fine settimana.