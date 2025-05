Bsc Big Mat Grosseto sconfitto dai campioni d’Italia del Parma: 9-0 al Notari

Un doppio ko che poteva essere messo in preventivo quello subìto dal Bsc Big Mat Grosseto sul diamante del Parma. I campioni d’Italia, ancora imbattuti, dopo aver sofferto in gara-uno, si sciolgono sotto i riflettori del "Notari" e si impongono nettamente sul nove di Enrico Vecchi che riesce a toccare una sola valida con Alomà. Una prova incolore dell’attacco maremmano anche grazie alla performances di Casanova, un lanciatore che sta bissando i successi dello scorso anno.

Altra prova di forza dei lanciatori dunque del Parma, stavolta accompagnati pure da un box che si impone sugli avversari, portando ad una vittoria agevole per 9-0. Casanova concede una sola valida in 6 inning, Kourtis neppure una nei restanti 3, con la formazione emiliana che aggredisce dall’inizio mettendo a segno quattro punti nel primo attacco con quattro singoli e il doppio di Flisi, e il conseguente cambio di lanciatore. Rodriguez, infatti, scelto a sorpresa dallo staff tecnico, ha accusato un dolore alla schiena ed è dovuto uscire. Prins resiste subendo un solo punto (nel 4° singolo di Garcia a seguire un triplo di Connell) fino al 6°, ma la partita è già indirizzata e tra 7° e 8° i campioni d’Italia in carica mettono il sigillo definito continuando nella loro striscia vincente.

Buona comunque la prova dell’olandese Prins e anche dei rilievi di Isenia e Artitzu che alla fine hanno chiuso la saracinesca non permettendo altri punti alla squadra ducale.

Astorri perfetto (2 su 2 con 2 Rbi), ma l’intero line up emiliano arriva almeno una volta in base. Da segnalare la prova incolore di Brandon McIlwain, l’esterno ex Triplo A dei Mets che in queste ultime settimane sembra accusare il cambio di ritmo del torneo italiano.

Adesso il Bsc Big Mat Grosseto è atteso dalla doppia trasferta in casa del Nettuno. Due partite sicuramente più abbordabili.