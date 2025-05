Bsc Big Mat Grosseto sfida il Parma imbattuto: Vecchi punta sul recupero di Martinus e McIlwain

Sfida di altissima classifica per il Bsc Big Mat Grosseto. La squadra di Enrico Vecchi cerca lo sgambetto alla prima della classe, quel Parma che ancora deve perdere un match. Da verificare, in particolare, le condizioni di Giordani, che ha un piccolo problema a un dito. Quasi completato, invece, il recupero di Martinus; lo staff tecnico valuterà se testarlo in campo già questo weekend. Recuperato McIlwain, che ha scontato martedì sera la squalifica per un turno dopo l’espulsione.

"E’ bello potersi confrontare con la squadra più attrezzata e in forma del campionato – dice il manager Enrico Vecchi – anche se per noi sarà una montagna complicata da scalare. L’aspettativa è competere con loro, anche se conosciamo bene il valore delle forze in campo e sappiamo che affrontiamo una squadra che gioca insieme da tempo, con ruoli ben definiti".

Oggi sul diamante "Notari" (alle 15.30) spazio a Sireus sulla collinetta con Giacalone e Artitzu pronti al rilievo. Stasera (alle 20.30) invece il pitcher olandese Scott Prins (con Rodriguez e Isenia) proverà a fermare la corazzata ducale. Luciani non sarà della partita perchè infortunato.

Nei Ducali rientra Catellani, quasi completato il recupero di Scotti dopo il problema muscolare, seppur il lanciatore non sia ancora utilizzabile contro il Bsc Grosseto.