Bsc Big Mat Grosseto trionfa nel derby contro Bbc Grosseto: doppietta vincente

Doppietta del Bsc Big Mat Grosseto nel derby ai danni del Bbc Grosseto. Un doppio successo (4-0 e 7-5 i finali) per i biancorossi di Enrico Vecchi che rialzano la testa e si rilanciano in graduatoria. Notte fonda invece per il Bbc Grosseto che sta ancora disputando un campionato sotto le aspettative.

Nella gara del sabato sera (vinta 4-0) il Bsc, trascinato dall’ottima coppia sul monte di lancio formata da Sireus e Giacalone, sblocca il risultato al quinto inning sfruttando un lancio pazzo avversario. Al sesto la volata di sacrificio di Alomà porta il Big Mat sul 2-0. Il Bbc prova a rientrare in partita ma sbatte contro l’ottimo rilievo di Giacalone che, nelle 4 riprese sul monte, concede le briciole agli avversari. Nell’ultimo attacco il doppio da due punti di uno scatenato Alomà fissa il risultato sul definitivo 4-0.

Nella gara di ieri pomeriggio riservata ai lanciatori stranieri il Bbc ha sbloccato il risultato passando in vantaggio 2-0 al secondo inning grazie alla valida di Deotto e allo ‘squeeze’ di Chelli che ha permesso allo stesso Deotto di segnare su Prins. Il Bsc ha impattato il risultato nel corso della quinta ripresa su Marcial sfruttando la valida di Aloma Herrera e alla battuta di sacrificio di Mc Ilwain. Il momento decisivo è arrivato al settimo inning, quando il Bsc ha realizzato ben 5 punti e ha preso il vantaggio, poi definitivo. Aloma Herrera ha completato un fine settimana importante nel box di battuta colpendo il fuoricampo da tre punti che ha portato il risultato sul 5-2 sul rilievo pessimo di Penalver. Il successivo homerun chilometrico da 2 punti di Isenia ha fissato il risultato sul 7-2. Il Bbc ha provato a rientrare nella contesa, segnando tre volte all’ottavo, grazie alle valide di Martini (doppio), Deotto (triplo) ed Herrera (singolo) su Rodriguez, ma Artitzu aiutato dalla difesa è stato in grado di contenere l’assalto finale e aggiudicarsi così il prezioso successo.